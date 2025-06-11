Бессент предупредил Конгресс о последствиях ужесточения санкций против РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент уведомил о наличии всех необходимых ресурсов для соблюдения санкционного режима в отношении Москвы. При этом он предостерег Конгресс США от последствий ужесточения мер. Так министр выразился на выступлении в комитете по доходам и расходам Палаты представителей органа.
По заявлению Скотта Бессента, Вашингтон продолжает рассмотрение возможных вариантов по решению украинского конфликта. Он отметил, что на данный момент важной составляющей плана остаются «экономические рычаги».
«Существующие санкции США и меры экспортного контроля в отношении России остаются в силе и продолжают выполняться. Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — подытожил Скотт Бессент.
В конце мая американский лидер Дональд Трамп рассказал, почему не хочет вводить новые антироссийские санкции. Он считает, что это может помешать урегулированию на Украине.