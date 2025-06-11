Бессент предупредил Конгресс о последствиях ужесточения санкций против РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент уведомил о наличии всех необходимых ресурсов для соблюдения санкционного режима в отношении Москвы. При этом он предостерег Конгресс США от последствий ужесточения мер. Так министр выразился на выступлении в комитете по доходам и расходам Палаты представителей органа.