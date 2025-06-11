Один из основателей рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон умер в возрасте 82 лет

Музыкант родился 20 июня 1942 года в калифорнийском городе Инглвуд. В 1961 году вместе с братьями и школьным другом он создал группу The Beach Boys. Их альбом Pet Sounds 1966 года, по мнению критиков, стал переломным для развития рок-музыки того времени. -0-