США разрешили семьям военных бежать с Ближнего Востока на фоне растущего напряжения

По словам представителя ведомства, CENTCOM осуществляет тесное взаимодействие с Государственным департаментом, а также с союзниками и партнёрами США в регионе для обеспечения постоянной готовности к выполнению различных задач.
«Безопасность наших военнослужащих и их семей остаётся нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряжённости в регионе», — заявил агентству представитель ведомства.
По данным СМИ, причиной таких решений стала информация о готовящемся ударе Израиля по Ирану в ближайшие дни. Военные базы США уже приведены в полную боевую готовность, а Дональд Трамп проводит совещание с военными в Белом доме.
Ранее сообщалось, что американские войска могут значительно сократить своё присутствие в Сирии, оставив лишь одну базу в качестве символического объекта. Президент США Дональд Трамп, по информации турецкого издания, не видит необходимости в продолжении операций в регионе и стремится избежать возможных осложнений, связанных с долгосрочным военным присутствием США на Ближнем Востоке. Турция, в свою очередь, выступает за то, чтобы страны региона решали свои проблемы самостоятельно, без вмешательства извне.