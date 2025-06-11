США разрешили семьям военных бежать с Ближнего Востока на фоне растущего напряжения

Ранее сообщалось, что американские войска могут значительно сократить своё присутствие в Сирии, оставив лишь одну базу в качестве символического объекта. Президент США Дональд Трамп, по информации турецкого издания, не видит необходимости в продолжении операций в регионе и стремится избежать возможных осложнений, связанных с долгосрочным военным присутствием США на Ближнем Востоке. Турция, в свою очередь, выступает за то, чтобы страны региона решали свои проблемы самостоятельно, без вмешательства извне.