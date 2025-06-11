ФБР сокращает присутствие в столице США

Администрация ФБР намерена перенести одну из своих престижных учебных академий из Куантико (штат Вирджиния) в Хантсвилл (штат Алабама). Как сообщает Washington Post, это решение является частью стратегии по сокращению присутствия ведомства в столичном регионе и перераспределению ресурсов.
«Руководство ФБР настаивает на переносе одной из элитных учебных академий бюро из Куантико, штат Вирджиния, в Хантсвилл, штат Алабама», — пишет издание.
Инициатива исходит от заместителя директора ФБР Дэна Бонджорно и поддерживается администрацией президента Дональда Трампа. Согласно плану, в Куантико останутся базовый курс подготовки новых агентов и лабораторные подразделения, тогда как Национальная академия переедет в Алабаму.
Официальный представитель ФБР подтвердил, что ведомство рассматривает варианты оптимизации объектов для повышения экономической эффективности, но отказался вдаваться в детали. Внутри бюро звучит критика: часть сотрудников считает переезд неоправданно затратным, особенно после недавней модернизации учебных комплексов в Вирджинии.
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