ФБР сокращает присутствие в столице США

Администрация ФБР намерена перенести одну из своих престижных учебных академий из Куантико (штат Вирджиния) в Хантсвилл (штат Алабама). Как сообщает Washington Post, это решение является частью стратегии по сокращению присутствия ведомства в столичном регионе и перераспределению ресурсов.