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В Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против России

Администрация США изучает все возможные меры для разрешения ситуации на Украине и призывает Конгресс расширить ее полномочия в этом вопросе.

Как создавалась новая Россия

Администрация США изучает все возможные меры для разрешения ситуации на Украине и призывает Конгресс расширить ее полномочия в этом вопросе. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул необходимость учитывать возможные непредвиденные последствия при рассмотрении нового законопроекта о санкциях против России.

Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей, Бессент заявил, что экономические инструменты остаются ключевым элементом стратегии Вашингтона по достижению устойчивого мира. Он подтвердил сохранение действующих санкций и экспортных ограничений в отношении Москвы. При этом министр призвал законодателей обеспечить администрации свободу действий для поддержки переговорного процесса.

«Я знаю о законопроекте. Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — заявил Бессент.

Отвечая на вопрос о ресурсах для контроля за соблюдением санкционного режима, глава Минфина заверил, что ведомство располагает всеми необходимыми средствами.

Ранее сообщалось, что ФБР сокращает присутствие в столице США.