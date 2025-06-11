В Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против России

Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей, Бессент заявил, что экономические инструменты остаются ключевым элементом стратегии Вашингтона по достижению устойчивого мира. Он подтвердил сохранение действующих санкций и экспортных ограничений в отношении Москвы. При этом министр призвал законодателей обеспечить администрации свободу действий для поддержки переговорного процесса.