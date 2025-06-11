Орбан дал жесткий совет Зеленскому

По словам Орбана, несмотря на оказанную помощь, Украина перекрыла транзит российского газа по своей территории, что осложнило ситуацию для Венгрии и других стран Центральной Европы. Премьер-министр считает, что подобные шаги Киева создают дополнительные трудности для всего региона и не способствуют развитию добрососедских отношений.