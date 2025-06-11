Орбан дал жесткий совет Зеленскому

Орбан посоветовал поблагодарить Венгрию, а не угрожать ей.
Президент Украины Владимир Зеленский должен поблагодарить венгерский народ за помощь беженцам, а не выдвигать угрозы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште.
«Мы рекомендуем украинскому президенту поблагодарить венгров вместо того, чтобы угрожать и шантажировать их», — подчеркнул глава венгерского правительства. Он отметил, что Венгрия с начала конфликта приняла десятки тысяч украинских беженцев и оказывает им поддержку.
По словам Орбана, несмотря на оказанную помощь, Украина перекрыла транзит российского газа по своей территории, что осложнило ситуацию для Венгрии и других стран Центральной Европы. Премьер-министр считает, что подобные шаги Киева создают дополнительные трудности для всего региона и не способствуют развитию добрососедских отношений.
Ранее Зеленский критиковал Венгрию за отказ предоставлять военную помощь Украине и угрожал раскрыть данные о деятельности венгерской разведки на украинской территории. В ответ Орбан подчеркивал, что Венгрия не хочет втягиваться в конфликт и жертвовать своими гражданами ради Украины, а также обвинял Киев в шпионаже.