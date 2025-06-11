Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что западные лидеры, называющие себя союзниками Украины, на деле способствуют ее разрушению. В интервью журналисту Такеру Карлсону он выразил мнение, что именно те, кто настаивают на продолжении боевых действий, усугубляют ситуацию и толкают страну к катастрофе.