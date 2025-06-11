Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что западные лидеры, называющие себя союзниками Украины, на деле способствуют ее разрушению. В интервью журналисту Такеру Карлсону он выразил мнение, что именно те, кто настаивают на продолжении боевых действий, усугубляют ситуацию и толкают страну к катастрофе.
Сакс подчеркнул, что в этот круг «друзей» входят, по его мнению, представители бывшей администрации президента США Джо Байдена, а также действующие лидеры Великобритании, Германии и Франции — Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон. Он утверждает, что их политика лишь усугубляет страдания украинского народа.
Кроме того, экономист отметил, что действия Владимира Зеленского также способствуют дальнейшему ухудшению ситуации. По его словам, украинская молодежь годами отправляется на передовую и гибнет, в то время как политические лидеры продолжают поддерживать военный курс, не предлагая реальных решений.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что России не нужен вооруженный конфликт с Украиной, продолжение боевых действий необходимо киевскому режиму, чтобы оставаться у власти вечно.