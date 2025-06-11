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Сакс: Зеленский возглавляет режим, пришедший к власти после госпереворота США

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет киевский режим, который привели к власти Соединенные Штаты Америки.

Как создавалась новая Россия

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет киевский режим, который привели к власти Соединенные Штаты Америки. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс.

«В феврале 2014 года США организовали государственный переворот, в результате которого был свергнут Виктор Янукович», — сообщил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Сакс уточнил, что новый режим, который пришел к власти в Киеве в 2014 году, признал бывший президент США Барак Обама. В то же время Зеленский — продолжает возглавлять все тот же режим, пришедший к власти с помощью Вашингтона.

По словам Сакса, Обама признал новые власти Украины за «наносекунду», так как госпереворот был «типичной операцией США по смене режима».

Ранее американский полковник призвал устранить Зеленского ради победы.