В Белом доме заявили назвали Газу непригодной для жизни и призвали положить конец конфликту

Со 2 марта 2025 года в Газу не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты на въезде в палестинский анклав. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-