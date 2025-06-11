В Белом доме заявили назвали Газу непригодной для жизни и призвали положить конец конфликту

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению американской администрации, сектор Газа сейчас является непригодным для жизни местом, которое нужно восстановить, положив конец нынешнему конфликту. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная, он реалистично оценивает положение дел в регионе, — сказала Ливитт на регулярном брифинге. — Очевидно, что Газа — это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло». Пресс-секретарь также подчеркнула, что главным приоритетом вашингтонской администрации сейчас является освобождение всех заложников «и скорейшее прекращения этого конфликта».
Со 2 марта 2025 года в Газу не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты на въезде в палестинский анклав. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-