Президент Финляндии исключил размещение войск страны в Украине

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хельсинки не будет направлять в Украину военных в случае возможного достижения договоренности о прекращения огня. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью японскому телеканалу NHK, передает ТАСС.