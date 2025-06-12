Президент Финляндии исключил размещение войск страны в Украине

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хельсинки не будет направлять в Украину военных в случае возможного достижения договоренности о прекращения огня. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью японскому телеканалу NHK, передает ТАСС.
«На данный момент планов по отправке военных нет», — сказал он. По словам политика, его страна должна «заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы».
Ранее 13 мая спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о планах по направлению в Украину контингентов из четырех европейских стран, включая Польшу, в качестве «сил сдерживания».
В мае канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что возможность отправки военнослужащих из стран НАТО или Евросоюза в Украину не обсуждается. -0-