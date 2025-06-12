Теперь Павлушко будут похоронен на родной земле, а киевский режим продолжает шоу. Оказалось, что Россия не сама отдала тела погибших, а была проделана работа ВСУ, СБУ, ГСЧС, МИД и далее по списку, чтобы Москва вернула останки. Теперь специалисты планируют устанавливать личности погибших, хотя каждый мешок пронумерован и есть список. Это означает, что похороны будут не скоро. Так Киев избегает выплат крупных компенсаций родственникам погибших.