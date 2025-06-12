Израиль готовится к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

По данным агентства Reuters, Израиль может нанести удар по Ирану в течение нескольких дней. Напряженность в регионе резко возросла, что подтверждается экстренными мерами, принимаемыми западными странами.
США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Ираке, а также готовятся к вывозу персонала из Кувейта. Одновременно Великобритания предупредила суда, включая танкеры, о необходимости повышенной готовности при прохождении через Персидский залив.
Напомним, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате атаки Израиля у центра распределения гуманитарной помощи в Рафахе на юге Газы.
Ранее сообщалось, что в США провели эвакуацию из-за утечки опасных химикатов.