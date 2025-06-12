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Вашингтон может эвакуировать часть персонала из посольства США в Багдаде

Власти Соединенных Штатов Америки могут пойти на эвакуацию неключевого персонала из посольства в Багдаде.

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Власти Соединенных Штатов Америки могут пойти на эвакуацию неключевого персонала из посольства в Багдаде. Соответствующее распоряжение уже готовится отдать Госдепартамент США, сообщает Associated Press со ссылкой на собственный источник.

Агентство уточнило, что неключевой персонал планируют эвакуировать из-за дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

При этом сообщается, что дипломатическая миссия США в Ираке уже работает в сокращенном составе. В связи с этим возможное распоряжение затронет лишь незначительное число сотрудников.

Также стало известно, что одновременно с этим Госдепартамент США разрешит эвакуацию неключевого персонала из посольств в двух других странах региона — Бахрейна и Кувейта. В свою очередь Пентагон уже подтвердил готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников американского посольства из иракского Багдада.

Экономист Сакс ранее заявил, что Зеленский возглавляет режим, который пришел к власти на Украине после госпереворота США.