Вашингтон может эвакуировать часть персонала из посольства США в Багдаде

Также стало известно, что одновременно с этим Госдепартамент США разрешит эвакуацию неключевого персонала из посольств в двух других странах региона — Бахрейна и Кувейта. В свою очередь Пентагон уже подтвердил готовность поддержать возможную эвакуацию сотрудников американского посольства из иракского Багдада.