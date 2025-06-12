Путин потребовал заблаговременной подготовки инфраструктуры для новейших вооружений

Президент России Владимир Путин поручил заранее создавать необходимую инфраструктуру для размещения перспективных систем вооружений. На совещании по вопросам оборонного комплекса глава государства подчеркнул, что новые образцы техники не должны оказываться «в чистом поле» из-за отсутствия подготовленных баз, арсеналов и аэродромов.
Путин указал на необходимость точного расчета потребностей и заблаговременного финансирования строительства соответствующих объектов. Как пояснил президент, руководители часто просят перенести эти расходы на другие статьи, но это приводит к ситуации, когда новое оружие появляется, а инфраструктуры для него нет.
Особое внимание было уделено закреплению средств на эти цели отдельной строкой в государственной программе вооружений. По словам Путина, такой подход позволит избежать дополнительных затрат на срочную модернизацию уже развернутых систем.
«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», — сказал президент.
Ранее Владимир Путин подчеркнул важность ядерной триады в суверенитете России.