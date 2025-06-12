Путин потребовал заблаговременной подготовки инфраструктуры для новейших вооружений

«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», — сказал президент.