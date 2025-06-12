В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки опасного вещества на заводе по производству взрывчатки

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка азотной кислоты на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местного телеканала NBC4.
«Утечка химикатов с завода по производству взрывчатых веществ Austin Powder стала причиной эвакуации в среду в населенном пункте Залески и его окрестностях в округе Винтон», — говорится в материале.
По данным телеканала, эвакуации подлежат около 750 человек.
Из-за существенного объема утечки — 3 тыс. галлонов (11 тыс. литров) — в воздухе образовалось большое облако токсичного моноксида азота оранжевого цвета.
Власти принимают меры по ликвидации утечки, перед разрешением эвакуированным местным жителям вернуться в дома будет проведена проверка качества воздуха. -0-