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В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки опасного вещества на заводе по производству взрывчатки

Из-за существенного объема утечки — 3 тыс. галлонов (11 тыс. литров) — в воздухе образовалось большое облако токсичного моноксида азота оранжевого цвета.

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка азотной кислоты на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Огайо вынудила власти организовать эвакуацию населения округа Винтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местного телеканала NBC4.

«Утечка химикатов с завода по производству взрывчатых веществ Austin Powder стала причиной эвакуации в среду в населенном пункте Залески и его окрестностях в округе Винтон», — говорится в материале.

По данным телеканала, эвакуации подлежат около 750 человек.

Из-за существенного объема утечки — 3 тыс. галлонов (11 тыс. литров) — в воздухе образовалось большое облако токсичного моноксида азота оранжевого цвета.

Власти принимают меры по ликвидации утечки, перед разрешением эвакуированным местным жителям вернуться в дома будет проведена проверка качества воздуха. -0-