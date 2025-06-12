Грушко: Россия ответит на 18-й пакет санкций Евросоюза

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры, будут предприняты», — сказал он.