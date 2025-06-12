Грушко: Россия ответит на 18-й пакет санкций Евросоюза

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры, будут предприняты», — сказал он.
Высокопоставленный дипломат пояснил, что потери ЕС от антироссийских санкций только растут. «Они теряют, переплачивают за все, недополучают прибыль. Это серьезно сказывается на экономике Евросоюза. И те цифры, которые публикует Eurostat, свидетельствуют о том, что рецессия продолжается. В некоторых странах замедление, в некоторых экономика уходит в минус. В некоторых рост сравним со статистической погрешностью», — отметил Грушко.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в среду, что 18-й пакет санкций ЕС в отношении России может быть принят на следующей неделе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на использование подорванных «Северных потоков», внесение в черный список банков и танкеров, запрет странам Евросоюза закупать российскую нефть и попытку снизить потолок цен на нее. Помимо этого, фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещали установить новые экспортные ограничения для 22 компаний, причем не только из РФ, но и из Белоруссии, Китая и других государств, чтобы попытаться снизить эффективность российских мер по обходу санкций. Вопреки ожиданиям, в проект 18-го пакета санкций не вошли никакие ограничения против российской атомной промышленности и атомного экспорта.