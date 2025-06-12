Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в США

Трамп принял документы Дардичева.
Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева. Официальная церемония прошла в Белом доме, после чего Дарчиев приступил к исполнению обязанностей главы российской дипмиссии. Об этом сообщают СМИ.
«Александр Дарчиев официально приступил к работе в качестве главы российской дипломатической миссии в США», — сообщили в российском посольстве, передают РИА Новости. В диппредставительстве уточнили, что до этого Александр Дарчиев передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола Госдепартамента США Эбигейл Джонс. Таким образом, была завершена процедура назначения дипломата на должность посла.
Назначение Александра Дарчиева новым послом России в США произошло на фоне продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам упрощения визового режима и смягчения ограничений для дипломатов. Ранее Дарчиев сообщал о трудностях с получением американских виз россиянами и о российской инициативе по расширению свободы передвижения сотрудников дипмиссий.