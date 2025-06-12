Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в США

Назначение Александра Дарчиева новым послом России в США произошло на фоне продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам упрощения визового режима и смягчения ограничений для дипломатов. Ранее Дарчиев сообщал о трудностях с получением американских виз россиянами и о российской инициативе по расширению свободы передвижения сотрудников дипмиссий.