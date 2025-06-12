Бессент напомнил Конгрессу о непредвиденных последствиях от новых санкций против России

«Экономические рычаги остаются важной составляющей стратегии администрации по прекращению конфликта. Все варианты рассматриваются. Минфин готов принять меры, чтобы способствовать достижению прочного и длительного мира. Существующие санкции США и меры экспортного контроля в отношении России остаются в силе и продолжают выполняться. Я знаю о законопроекте. Я бы призвал Конгресс продолжать предоставлять администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны помнить о непредвиденных последствиях», — заявил Бессент.