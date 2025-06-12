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Американский экономист обвинил западных союзников Украины в разрушении страны

Джеффри Сакс уточнил, что к «друзьям» Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как создавалась новая Россия

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский экономист Джеффри Сакс обвинил западных союзников Украины в разрушении страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Это те, кто говорят Украине продолжать конфликт… Это катастрофа — сказал Сакс, являющийся директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета, в интервью Такеру Карлсону. — Это как тренер на боксерском поединке, который посылает избитого бойца снова в бой, пока того не добьют окончательно».

По информации РИА Новости, Сакс уточнил, что к «друзьям» Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Они — это все те, кто говорят молодежи идти и гибнуть в зону конфликта, и это продолжается уже много лет», — подчеркнул Сакс. -0-