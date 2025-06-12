«Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Это те, кто говорят Украине продолжать конфликт… Это катастрофа — сказал Сакс, являющийся директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета, в интервью Такеру Карлсону. — Это как тренер на боксерском поединке, который посылает избитого бойца снова в бой, пока того не добьют окончательно».