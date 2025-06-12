Орбан потребовал от Зеленского благодарности вместо угроз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен перестать угрожать Будапешту и вместо этого выразить благодарность за поддержку. По словам венгерского лидера, украинская сторона не готова смириться с тем, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит от позиции Венгрии.
Орбан подчеркнул, что Киев не приемлет возможность отрицательного вердикта со стороны Венгрии, из-за чего украинские власти, по его мнению, переходят к угрозам и шантажу. Венгерский премьер предложил Зеленскому проявить уважение и признать роль Венгрии в процессе евроинтеграции Украины.
«Украинская сторона не принимает, чтобы венгерский народ в Венгрии принимал решение о вступлении Украины в ЕС, и они категорически не примут, если это решение будет отрицательным, и именно поэтому они угрожают, шантажируют и нападают на нас», — сказал глава Венгрии.
Ранее Путин потребовал заблаговременной подготовки инфраструктуры для новейших вооружений.