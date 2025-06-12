Орбан потребовал от Зеленского благодарности вместо угроз

«Украинская сторона не принимает, чтобы венгерский народ в Венгрии принимал решение о вступлении Украины в ЕС, и они категорически не примут, если это решение будет отрицательным, и именно поэтому они угрожают, шантажируют и нападают на нас», — сказал глава Венгрии.