Маск тет-а-тет пообщался с Трампом перед публичным сожалением из-за конфликта

На данный момент неясно, удастся ли сторонам восстановить отношения. Однако, как отмечает издание, в последние дни миллиардер демонстрировал стремление к примирению после недавней публичной перепалки в социальных сетях. По данным NYT, телефонный звонок от Маска поступил президенту поздно вечером в понедельник, а в среду бизнесмен выразил сожаление по поводу эскалации конфликта.
Напомним, что перед обращением к Трампу, Маск в пятницу провёл частные встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Эти переговоры, по всей видимости, подготовили почву для более сдержанного тона в публикации Маска.
NYT отмечает, что Маск сохраняет значительное влияние как один из крупнейших спонсоров Республиканской партии. Кроме того, его осведомлённость о внутренней динамике в администрации президента побуждает Трампа избегать повторения ситуаций, имевших место во время его первого срока, когда бывшие помощники, ушедшие в результате конфликтов, публиковали критические книги о своей работе в Белом доме.
Напомним, недавно между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошёл острый публичный конфликт. Маск, входивший в состав администрации, выступил с резкой критикой бюджетного законопроекта, а затем обвинил Трампа в неблагодарности, утверждая, что без его поддержки республиканец не смог бы одержать победу на выборах. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим», что лишь усилило конфронтацию. Маск в свою очередь выдвинул обвинения в педофилии и заявил о приостановке космической программы Dragon. Позже он удалил публикацию с намёком на связи Трампа со скандально известным Джеффри Эпштейном и объявил о продолжении развития Dragon.