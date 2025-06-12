Маск тет-а-тет пообщался с Трампом перед публичным сожалением из-за конфликта

Напомним, недавно между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошёл острый публичный конфликт. Маск, входивший в состав администрации, выступил с резкой критикой бюджетного законопроекта, а затем обвинил Трампа в неблагодарности, утверждая, что без его поддержки республиканец не смог бы одержать победу на выборах. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим», что лишь усилило конфронтацию. Маск в свою очередь выдвинул обвинения в педофилии и заявил о приостановке космической программы Dragon. Позже он удалил публикацию с намёком на связи Трампа со скандально известным Джеффри Эпштейном и объявил о продолжении развития Dragon.