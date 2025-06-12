«Обречены на мирное сосуществование»: посол Дарчиев рассказал о шаге к восстановлению контактов с США

Москва намерена сделать всё для восстановления контактов с Вашингтоном. Об этом заявил российский посол в США Александр Дарчиев, пишет ТАСС. По словам представителя дипломатического ведомства, он уведомил о соответствующем намерении главу государства Дональда Трампа.
Александр Дарчиев считает, что Россия и Соединенные Штаты обречены на «неконфронтационное мирное сосуществование». Он объяснил это тем, что речь идет о двух «великих державах». Стороны должны прийти к соглашению, а отношения необходимо вернуть в нормальное русло, отметил посол.
По мнению Александра Дарчиева, президент Соединенных Штатов буквально отстраняется от решения украинского конфликта. При этом в остальном, считает он, со времен бывшего американского лидера Джо Байдена ничего не изменилось, если говорить о взаимодействии с Москвой.