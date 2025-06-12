Путин поручил ускорить модернизацию сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поставил задачу в сжатые сроки усилить боевой потенциал сухопутных войск, подчеркнув их ключевую роль в конфликтах любого масштаба. Глава государства выступил с этим заявлением на совещании по госпрограмме вооружений, где акцентировал необходимость не только наращивания текущих возможностей армии, но и создания долгосрочной базы для ее развития.
Особое внимание Путин уделил разработке новейших образцов вооружений, которые должны превосходить аналоги по тактико-техническим параметрам и иметь значительный модернизационный потенциал.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил заранее создавать необходимую инфраструктуру для размещения перспективных систем вооружений.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили 44 украинских дрона за вечер.