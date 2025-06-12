Путин поручил ускорить модернизацию сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поставил задачу в сжатые сроки усилить боевой потенциал сухопутных войск, подчеркнув их ключевую роль в конфликтах любого масштаба. Глава государства выступил с этим заявлением на совещании по госпрограмме вооружений, где акцентировал необходимость не только наращивания текущих возможностей армии, но и создания долгосрочной базы для ее развития.