Орбан посоветовал Зеленскому поблагодарить Венгрию за помощь, а не угрожать ей

«(Зеленский. — прим. Life.ru) говорит, что хочет выудить деньги из карманов венгров, чтобы он мог более успешно вести свою войну. Мы не будем разрушать венгерские дома ради того, чтобы украинцы могли достичь своих целей в войне», — заключил Орбан.