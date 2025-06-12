Вучич не подписал итоговое заявление саммита в Одессе с осуждением России

И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан«, — сказал Вучич, обращаясь к президенту Украины (цитата по “Стране”).