Украина может получить серьезный ответ после атаки на аэродромы.
Украинские атаки на российские аэродромы приведут к серьезным последствиям для Киева. Об этом сообщает издание Strategic Culture, анализируя удары по объектам стратегической авиации на территории РФ.
«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно», — отмечается в публикации.
Основная цель украинских атак — демонстрация силы. Киев стремился продемонстрировать европейским партнерам свою боеспособность и тем самым добиться увеличения военной и финансовой поддержки со стороны Запада.
1 июня украинские военные уже предпринимали попытки атаковать российские аэродромы в нескольких регионах, однако все удары были отражены силами ПВО. Эксперты отмечают, что эта операция рассматривалась Киевом как последняя попытка изменить ситуацию на фронте, но она не принесла успеха и может привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.