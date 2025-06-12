1 июня украинские военные уже предпринимали попытки атаковать российские аэродромы в нескольких регионах, однако все удары были отражены силами ПВО. Эксперты отмечают, что эта операция рассматривалась Киевом как последняя попытка изменить ситуацию на фронте, но она не принесла успеха и может привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.