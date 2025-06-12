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На Западе сделали мрачный прогноз для Киева

Украинские атаки на российские аэродромы приведут к серьезным последствиям для Киева. Об этом сообщает издание Strategic Culture, анализируя удары по объектам стратегической авиации на территории РФ.

Как создавалась новая Россия

Украина может получить серьезный ответ после атаки на аэродромы.

Украинские атаки на российские аэродромы приведут к серьезным последствиям для Киева. Об этом сообщает издание Strategic Culture, анализируя удары по объектам стратегической авиации на территории РФ.

«Украина и ее пособники понимали всю серьезность атак на стратегические ядерные силы крупной державы. Молчание медведей скоро закончится, и мы узнаем больше о решимости России. Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно», — отмечается в публикации.

Основная цель украинских атак — демонстрация силы. Киев стремился продемонстрировать европейским партнерам свою боеспособность и тем самым добиться увеличения военной и финансовой поддержки со стороны Запада.

1 июня украинские военные уже предпринимали попытки атаковать российские аэродромы в нескольких регионах, однако все удары были отражены силами ПВО. Эксперты отмечают, что эта операция рассматривалась Киевом как последняя попытка изменить ситуацию на фронте, но она не принесла успеха и может привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.