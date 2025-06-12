Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита в Одессу

Президент Сербии Александар Вучич ответил на критику в свой адрес после участия в одесском саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

Как создавалась новая Россия

Президент Сербии Александар Вучич ответил на критику в свой адрес после участия в одесском саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Глава государства подчеркнул, что Белград не поддержал итоговую декларацию встречи, как и на предыдущих трех подобных мероприятиях, и не присоединился к инициативам, направленным против России.

«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? “— заявил Вучич журналистам, отвергая обвинения.

При этом он подтвердил неизменную позицию Сербии о поддержке территориальной целостности Украины и предложил помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или небольшого региона.

Ранее Путин поручил ускорить модернизацию сухопутных войск.