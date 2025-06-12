Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита в Одессу

Президент Сербии Александар Вучич ответил на критику в свой адрес после участия в одесском саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Глава государства подчеркнул, что Белград не поддержал итоговую декларацию встречи, как и на предыдущих трех подобных мероприятиях, и не присоединился к инициативам, направленным против России.