Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита в Одессу

Президент Сербии Александар Вучич ответил на критику в свой адрес после участия в одесском саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Глава государства подчеркнул, что Белград не поддержал итоговую декларацию встречи, как и на предыдущих трех подобных мероприятиях, и не присоединился к инициативам, направленным против России.
«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? “— заявил Вучич журналистам, отвергая обвинения.
При этом он подтвердил неизменную позицию Сербии о поддержке территориальной целостности Украины и предложил помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или небольшого региона.
Ранее Путин поручил ускорить модернизацию сухопутных войск.