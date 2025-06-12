Напряжение в регионе растёт: Израиль готов в ближайшие дни ударить по Ирану

На этом фоне американское посольство в Ираке начало частичную эвакуацию сотрудников. Одновременно предпринимаются шаги по вывозу гражданского и военного персонала из Кувейта.
Великобритания, в свою очередь, распространила рекомендации для коммерческих судов, проходящих через акваторию Персидского залива. Владельцам танкеров и капитанам рекомендовано сохранять постоянную готовность к внештатным ситуациям.
Напомним, ранее совет нацбезопасности Ирана заявил о готовности ответить на возможное нападение Израиля ударами по его «скрытой ядерной инфраструктуре». Тегеран утверждает, что способен отразить любую агрессию, нанеся соизмеримый удар по израильским ядерным объектам.