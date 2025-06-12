«Я только что из Белого дома»: посол Дарчиев сообщил о разговоре с Трампом на предмет контактов РФ и США

Посол России в США Александр Дарчиев провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По словам представителя дипломатического ведомства, они встретились в Белом доме. Посол подчеркнул, что темой диалога стала нормализация российско-американских отношений, передает ТАСС.
Александр Дарчиев заверил, что хозяин Белого дома «нашел окошко» в графике и принял у посла верительные грамоты. Он подчеркнул, что встреча неслучайно произошла именно накануне Дня России.
«Для меня, как Посла России, была большая честь переговорить с президентом Трампом, заверив его в том, что я и посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения, вернув их нормальности и здравому смыслу», — рассказал Александр Дарчиев.
Он также порассуждал на предмет разработки Штатами новой системы противоракетной защиты. По мнению посла, это только отдаляет диалог Москвы и Вашингтона.