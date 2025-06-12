«Я только что из Белого дома»: посол Дарчиев сообщил о разговоре с Трампом на предмет контактов РФ и США

«Для меня, как Посла России, была большая честь переговорить с президентом Трампом, заверив его в том, что я и посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения, вернув их нормальности и здравому смыслу», — рассказал Александр Дарчиев.