Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России

До этого Шойгу заявил, что для России чрезвычайно важно, что корейский народ встал на ее сторону — такое боевое товарищество дорогого стоит, оно с честью продолжает «славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм». Шойгу подчеркнул, что Россия и Северная Корея вместе в одном окопе не только защищают свой суверенитет и достоинство, но и сражаются за строительство нового многополярного мира.