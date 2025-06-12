Удары Украины по стратегически важным российским аэродромам могут спровоцировать серьезные последствия для Киева.
Как отмечает издание Strategic Culture, подобные действия были рассчитаны в первую очередь на пиар-эффект — демонстрацию европейским союзникам боеспособности ВСУ в надежде на увеличение военной поддержки.
В материале подчеркивается, что атаки на объекты, связанные с ядерными силами крупной державы, не останутся без ответа. «Молчание медведей скоро закончится», — предупреждает издание, намекая на возможные меры со стороны России.
Ранее Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита в Одессу.