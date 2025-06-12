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Украинские атаки на аэродромы могут обернуться против Киева

Удары Украины по стратегически важным российским аэродромам могут спровоцировать серьезные последствия для Киева.

Как создавалась новая Россия

Удары Украины по стратегически важным российским аэродромам могут спровоцировать серьезные последствия для Киева.

Как отмечает издание Strategic Culture, подобные действия были рассчитаны в первую очередь на пиар-эффект — демонстрацию европейским союзникам боеспособности ВСУ в надежде на увеличение военной поддержки.

В материале подчеркивается, что атаки на объекты, связанные с ядерными силами крупной державы, не останутся без ответа. «Молчание медведей скоро закончится», — предупреждает издание, намекая на возможные меры со стороны России.

Ранее Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за визита в Одессу.