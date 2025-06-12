Россия ответит на новые санкции Евросоюза

Москва разрабатывает комплекс защитных и ответных мер на предстоящий 18-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в комментарии изданию «Известия».
Дипломат подчеркнул, что антироссийские санкции продолжают негативно влиять на экономику самого Евросоюза. По его словам, статистика Eurostat свидетельствует о продолжающейся рецессии в европейских странах, где наблюдается либо экономический спад, либо минимальный рост.
«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — заявил дипломат.
Грушко отметил, что Россия всегда дает адекватный ответ на ограничительные меры, но при этом не ставит под удар собственные экономические интересы. Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщил о возможном принятии нового санкционного пакета уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что украинские атаки на аэродромы могут обернуться против Киева.