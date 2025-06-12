В Одессе состоялся саммит, главной темой которого стала «Украина — Юго-Восточная Европа». В ходе встречи участники обсудили разработанную антироссийскую декларацию. Президент Сербии Александр Вучич стал единственным, кто отказался подписывать документ, сообщило местное агентство Tanjug.
В материале отмечается, что декларация включает пункты о поддержке участниками саммита Украины на пути, в том числе, к членству в НАТО. Кроме того, документ содержит информацию о дополнительных санкциях против России.
Сербского лидера Александра Вучича обвинили в участии в саммите в Одессе. Однако президент отверг соответствующие заявления и подчеркнул, что не предавал Россию присутствием на Украине. Он сообщил, что Сербия не поддерживает инициативы, с которыми выступили на саммите. Глава государства уточнил, что ранее его осудили за «пророссийскую позицию», а сейчас, наоборот, обвинили в «предательстве» Москвы.
«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию», — заверил Александр Вучич.
Он заявил, что Сербия остается независимой страной. По словам главы государства, правительство будет и дальше придерживаться выбранного курса. Александр Вучич, вместе с тем, рассказал, что призвал к усилению диалога между Москвой и Киевом, а также достижению мира. Критиковать саммит в Одессе сербский лидер не стал.
«Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать — и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите — и от Украины, и от нас», — заявил Александр Вучич.
При всем при этом президент Сербии предложил украинской стороне помощь в восстановлении городов или регионов страны. По его словам, это позволит продемонстрировать Киеву поддержку.
Интересно, что Александр Вучич посетил Украину впервые с 2022 года. Он прибыл в Одессу с однодневным визитом. Как сообщается, президент Сербии прилетел исключительно ради участия в саммите. Стало известно и о его разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским.