В МИД РФ пообещали ответить на 18-й пакет антироссийских санкций

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — сказал он.
В конце прошлого года Грушко уже сообщал, что экономический ущерб Европейского союза от антироссийских санкций превысил 1,5 трлн евро. По его словам, убытки продолжают расти.
Дипломат также отметил, что европейская экономика страдает от высокой стоимости импорта, недополученных доходов и общего снижения деловой активности. При этом, по его утверждению, статистика Eurostat указывает на продолжающуюся рецессию: в некоторых странах зафиксировано замедление, в других — спад. В ряде случаев, как пояснил замглавы МИД, рост оказался настолько незначительным, что едва выходит за пределы статистической погрешности.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена выступить с предложением 18-го пакета антироссийских санкций, где будет прописан запрет на использование инфраструктуры «Северных потоков». Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверял, что новый пакет может быть принят уже на следующей неделе.