США обеспокоены возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана

Американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными планами Израиля атаковать иранские ядерные объекты. Как сообщает Washington Post, представители разведки США в последние месяцы фиксируют признаки подготовки к возможным ударам без согласования с Вашингтоном.
В связи с этим Соединенные Штаты усиливают меры безопасности и переводят соответствующие службы в состояние повышенной готовности. По данным издания, подобные действия Израиля могут сорвать переговоры между США и Ираном по ядерной программе и привести к резкой эскалации напряженности в регионе.
Напомним, что по данным агентства Reuters, Израиль может нанести удар по Ирану в течение нескольких дней.
Ранее сообщалось, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза.