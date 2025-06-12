США обеспокоены возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана

В связи с этим Соединенные Штаты усиливают меры безопасности и переводят соответствующие службы в состояние повышенной готовности. По данным издания, подобные действия Израиля могут сорвать переговоры между США и Ираном по ядерной программе и привести к резкой эскалации напряженности в регионе.