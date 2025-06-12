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США обеспокоены возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана

Американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными планами Израиля атаковать иранские ядерные объекты.

Как создавалась новая Россия

Американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными планами Израиля атаковать иранские ядерные объекты. Как сообщает Washington Post, представители разведки США в последние месяцы фиксируют признаки подготовки к возможным ударам без согласования с Вашингтоном.

В связи с этим Соединенные Штаты усиливают меры безопасности и переводят соответствующие службы в состояние повышенной готовности. По данным издания, подобные действия Израиля могут сорвать переговоры между США и Ираном по ядерной программе и привести к резкой эскалации напряженности в регионе.

Напомним, что по данным агентства Reuters, Израиль может нанести удар по Ирану в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза.