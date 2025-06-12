В МИД указали на потерю денег Евросоюзом и сообщили о контрмерах по новому пакету санкций против РФ

Страны Евросоюза теряют прибыль и «стреляют себе в ногу» антироссийскими санкциями. Так считает заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Он заявил, что Москва даст ответ на новый пакет санкций Евросоюза, пишет «Известия».
Александр Грушко заметил падение экономики Европы. По его словам, государства «переплачивают за всё». Он привел данные за прошлый год: потери Евросоюза от введения санкций превысили 1,5 триллиона евро.
«Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — заверил Александр Грушко.
Не только ЕС, но и США намерены ввести новые антироссийские санкции. Министр финансов Скотт Бессент предупредил соотечественников о последствиях, которые ждут Америку в случае принятия такого решения.