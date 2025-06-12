«Ситуация ненормальная»: посол Дарчиев сообщил о контактах с США о визовых формальностях

Российский посол в США Александр Дарчиев уведомил о контактах с американскими представителями на предмет упрощения визового режима. По его словам, люди не могут пересечь границу. Посол назвал ситуацию «ненормальной», цитирует ТАСС.
Александр Дарчиев заявил, что Москва оповестила Вашингтон и о проблеме контактов между российским и американским народами. По его сведениям, обе стороны согласны над этим работать. Посол также подчеркнул, что сейчас в отношениях президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа наблюдается «позитивный импульс».
«Мы ставим в более широкую плоскость вопрос облегчения визовых формальностей, потому что ситуация ненормальная», — сказал Александр Дарчиев.
Посол отметил, что встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. По заявлению дипломата, они поговорили о нормализации контактов РФ и США.