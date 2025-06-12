Новый посол России в США вручил верительные грамоты Трампу

Дарчиев, ранее занимавший пост посла в Канаде и имеющий многолетний опыт работы по североамериканскому направлению, был назначен на эту должность указом Владимира Путина в марте 2025 года. Он сменил Анатолия Антонова, который возглавлял дипмиссию в Вашингтоне с 2017 года и завершил свою работу в октябре.