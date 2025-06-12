Новый посол России в США вручил верительные грамоты Трампу

Александр Дарчиев, недавно назначенный посол России в США, официально вступил в должность, вручив верительные грамоты президенту Дональду Трампу. Церемония состоялась накануне Дня России, что российский дипломат назвал символичным шагом на пути к улучшению двусторонних отношений.
«Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России», — сообщил Дарчиев в посольстве.
Дарчиев, ранее занимавший пост посла в Канаде и имеющий многолетний опыт работы по североамериканскому направлению, был назначен на эту должность указом Владимира Путина в марте 2025 года. Он сменил Анатолия Антонова, который возглавлял дипмиссию в Вашингтоне с 2017 года и завершил свою работу в октябре.
Ранее сообщалось, что США обеспокоены возможным ударом Израиля по ядерным объектам Ирана.