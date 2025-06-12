США возвращают дипломатов и военных с Ближнего Востока

Напомним, что американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными планами Израиля атаковать иранские ядерные объекты. Как сообщает Washington Post, представители разведки США в последние месяцы фиксируют признаки подготовки к возможным ударам без согласования с Вашингтоном.