Настоящая встреча — важный дипломатический ход как для России, так и для США. В будущем страны рано или поздно придут к мирным соглашениям и снятию санкций. Встреча Даричева с президентом Трампом — еще один шаг к тому, чтобы как можно скорее встретить лидеров двух держав.