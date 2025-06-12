Россия и США обречены на мирное сосуществование: как прошла встреча российского посла с Трампом

Россия и Америка ведут переговоры, хоть они и не простые.
Глава Белого дома Дональд Трамп провел личную беседу с российским послом Александром Дарчиевым накануне празднования Дня России. Об этом сообщил сам дипломат.
По словам Дарчиева, российское посольство в Соединенных Штатах будет прилагать все усилия для восстановления и укрепления двусторонних отношений. Более подробно о том, как прошла встреча Трампа с послом России — в материале URA.RU.
Отношения России и США.
Даричев заверил Трампа, что сделает все для мира в будущемФото: Георгий Бергал © URA.RU.
По словам российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, основным аспектом текущих отношений между Россией и Соединенными Штатами является наличие диалога, несмотря на его сложный характер. Как отметил дипломат, Москва и Вашингтон продолжают переговоры по вопросам восстановления численности сотрудников дипломатических представительств, а также обсуждают возможность возврата дипломатической собственности.
Между Россией и Соединенными Штатами наметилась определенная перспектива для восстановления полноценного межгосударственного диалога. Обе страны, являясь мировыми державами, неизбежно должны стремиться к мирному сосуществованию, избегая конфронтации.
Дарчиев заверил президента США в готовности России приложить максимум усилий для нормализации двусторонних отношений. При этом отмечается, что несмотря на начало диалога, переговоры остаются сложными и требуют значительных усилий с обеих сторон.
Встреча Путина и Трампа.
В настоящий момент договоренности о встрече еще не достигнутыФото: Официальный сайт Президента РФ.
Александр Дарчиев заявил, что на данный момент между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отсутствуют конкретные договоренности относительно проведения личной встречи. «Подготовительная работа, вероятно, ведется, однако окончательных соглашений на сегодняшний день не достигнуто», — отметил Дарчиев в ответ на вопрос о перспективах организации переговоров между лидерами двух государств. Его заявление приводит агентство ТАСС.
С начала текущего года продолжаются разговоры относительно возможной встречи между главами России и США. При этом представители обеих сторон отмечают важность детальной проработки и согласования повестки будущих переговоров.
Санкции, авиасообщение и дипсобственность.
Для России важно снять санкции с наших журналистовФото: Георгий Бергал © URA.RU.
Дарчиев сообщил, что Москва настойчиво требует от Вашингтона снять ограничения, введенные против российских журналистов, в том числе в отношении медиагруппы «Россия сегодня». Для России это является крайне острой темой.
Также по словам посла, представители бизнеса РФ и США проявляют значительный интерес к восстановлению прямого авиасообщения между двумя странами. Данный вопрос находится на повестке, а обсуждение этой темы ведется на уровне властей обеих государств, заявил Даричев.
Сейчас США пока не дали официальный ответ на предложение России о возвращении дипломатической собственности. По словам посла, российская сторона разработала соответствующую дорожную карту и ожидает реакции от американских коллег. «Ответа на наш запрос пока не поступило, однако американская сторона пообещала предоставить его в ближайшее время», — отметил Дарчиев.
Настоящая встреча — важный дипломатический ход как для России, так и для США. В будущем страны рано или поздно придут к мирным соглашениям и снятию санкций. Встреча Даричева с президентом Трампом — еще один шаг к тому, чтобы как можно скорее встретить лидеров двух держав.