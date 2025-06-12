Власти США перебросят отряды по мигрантам в несколько демократических городов

Согласно информации, речь идёт о Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и одном из округов Северной Вирджинии. Все перечисленные регионы находятся под управлением губернаторов или мэров-демократов. Соответствующим подразделениям уже переданы распоряжения о приведении в готовность к возможному размещению на местах.
Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточённые столкновения из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что власти могут направить в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты из-за столкновений с местной полицией.