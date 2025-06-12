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Российские военные выбили ВСУ из села под Константиновкой в ДНР

Российские военнослужащие полностью выбили украинских солдат из села Ступочки в Донецкой Народной Республике.

Как создавалась новая Россия

Российские военнослужащие полностью выбили украинских солдат из села Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Несмотря на это, разрозненные отряды украинских войск все еще находятся в окрестностях села.

«В самих Ступочках уже нет украинских боевиков, но в окрестностях еще есть и разрозненные отряды, и вполне боеспособные подразделения, которые пытаются не допустить продвижения наших войск по направлению Константиновки», — заявил военный эксперт.

Марочко добавил, что ситуация в районе села сложная, но инициатива находится на стороне армии России.

Ранее Марочко сообщал, что до города Константиновка подразделениям российской армии осталось пройти примерно 6,5 км.