Посол РФ в США Дарчиев заявил, что Трамп решил лично познакомиться с ним

«Я только что из Белого дома. Президент Соединённых Штатов Америки нашёл окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», — сказал Дарчиев, выступая на приёме в посольстве РФ по случаю праздника.