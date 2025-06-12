Посол РФ в США Дарчиев заявил, что Трамп решил лично познакомиться с ним

Президент США Дональд Трамп нашёл свободное время в графике для того, чтобы познакомиться лично с новым послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым, рассказал сам российский дипломат.
Он подчеркнул, что такое решение американский лидер принял именно накануне Дня России.
«Я только что из Белого дома. Президент Соединённых Штатов Америки нашёл окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», — сказал Дарчиев, выступая на приёме в посольстве РФ по случаю праздника.
Дипломат добавил, что заверил Трампа в планах посольства работать над восстановлением российско-американских отношений.
Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил Дарчиева послом России в США 6 марта. Дипломат по совместительству также занял пост постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.