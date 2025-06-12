Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для новых систем вооружения

Путин потребовал заранее предусмотреть инфраструктурные решения под новые вооружения — включая базы, арсеналы, аэродромы и иные объекты размещения. По его словам, попытки отложить такие расходы приводят к дополнительным издержкам и неэффективности. ~Это приводит «к тому, что новые системы вооружения появляются, а потом встают в чистом поле и требуют срочной модернизации и дополнительных расходов»~.