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Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн — РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США за два часа до наступления комендантского часа пошли маршем по городу, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: AP 2024

Комендантский час, как и ранее, начнется в 20.00 (6.00 мск).

За два часа до него тысячи манифестантов, преимущественно мирных, отправились маршем по городу, параллельно блокируя движение транспорта.

Корреспондент РИА Новости застал, как некоторые из протестующих кидали пластиковые бутылки с водой в силовиков — правоохранители, однако, не ответили.

На пути следования ряд активистов оставляют граффити.

По состоянию на 18.00 (4.00 мск), масштабных стычек с полицией не было.

Останутся ли протестующие на центральных улицах города после наступления комендантского часа, пока неясно.

Протесты в Калифорнии.

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей. Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов. Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности. Сроки начала рейда не уточняются. Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.