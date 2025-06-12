Протестующие в Лос-Анджелесе пошли маршем по городу

Комендантский час, как и ранее, начнется в 20.00 (6.00 мск).
За два часа до него тысячи манифестантов, преимущественно мирных, отправились маршем по городу, параллельно блокируя движение транспорта.
Корреспондент РИА Новости застал, как некоторые из протестующих кидали пластиковые бутылки с водой в силовиков — правоохранители, однако, не ответили.
На пути следования ряд активистов оставляют граффити.
По состоянию на 18.00 (4.00 мск), масштабных стычек с полицией не было.
Останутся ли протестующие на центральных улицах города после наступления комендантского часа, пока неясно.
Протесты в Калифорнии.
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей. Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов. Специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовятся развернуться в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке, всем группам приказали быть в полной боевой готовности. Сроки начала рейда не уточняются. Несмотря на относительно спокойную ситуацию, владельцы бизнеса готовятся к новой волне протестов, заколачивая витрины.