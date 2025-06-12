Новые санкции ЕС могут затронуть китайские банки из-за связей с Россией

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении двух китайских банков, подозреваемых в содействии России в обходе санкций.
Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, финансовым организациям на территории ЕС могут запретить любые операции с этими кредитными учреждениями, расположенными в приграничных с РФ районах Китая.
«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока», — пишет издание.
Предполагается, что банки включили в список структур, которые, по версии Брюсселя, помогали Москве проводить транзакции или финансировать экспортные операции, нарушающие санкционный режим. Названия конкретных финансовых организаций пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза.