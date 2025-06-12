В Лос-Анджелесе протестующие прошли маршем по городу

В городе Лос-Анджелесе в штате Калифорния протестующие против миграционной политики президента США Дональда Трампа прошли маршем по городу. Такую акцию они начали за два часа до наступления комендантского часа.
Как сообщается, во время марша манифестанты блокировали движение транспорта на улицах, по которым проходили. При этом акция протеста проходит относительно мирно, подтверждают очевидцы.
По данным РИА Новости, некоторые участники акции кидали в полицейских пластиковые бутылки с водой. Однако стражи порядка на провокации не ответили. Также известно, что некоторые активисты оставляют граффити на зданиях.
Отметим, что комендантский час в Лос-Анджелесе начнется, как и накануне, в 20:00 по местному времени (в 06:00 по московскому).
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