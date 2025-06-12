«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России

«Самый близкий товарищ Владимир Владимирович Путин! По случаю Дня образования Российской Федерации я от имени правительства и народа КНДР, а также от имени самого себя посылаю тёплые поздравления и товарищеский привет Вам и через Вас правительству и народу братской России», — говорится в сообщении.