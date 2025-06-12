«Самый близкий мой товарищ!»: Ким Чен Ын заявил, что КНДР останется на стороне России

«Самый близкий товарищ Владимир Владимирович Путин! По случаю Дня образования Российской Федерации я от имени правительства и народа КНДР, а также от имени самого себя посылаю тёплые поздравления и товарищеский привет Вам и через Вас правительству и народу братской России», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын отметил, что, несмотря на внешние и внутренние вызовы, Москва демонстрирует устойчивость и уверенность в построении собственной перспективы. Он также заявил, что в Пхеньяне искренне рады достижениям России.
Отдельное внимание в послании было уделено военно-политическому сотрудничеству. По словам главы КНДР, нынешний уровень российско-северокорейских отношений стал возможен благодаря «боевой дружбе между воинами двух стран», возникшей в период борьбы за государственный суверенитет. Этот союз он охарактеризовал как образец «союзнических отношений».
«Я и КНДР всегда будут с Вами и Российской Федерацией. Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу вечного успеха, благосостояния и процветания. Ещё раз шлю Вам наилучшие поздравления и пожелания», — заключил Ким Чен Ын.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что 12 июня Владимир Путин проведёт встречу с участниками программы «Время героев». Также в этот день запланировано награждение, специальные совещания и открытая часть с вступительным словом президента.