AP: США намерены эвакуировать из Ирака часть сотрудников своего посольства

Авторы публикации поясняют, что опасность обострения в регионе связана с тем, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе не приносят результатов. В статье подчёркивается, что в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Тегерана. По мнению авторов AP, это может стать началом к восстановлению антииранских санкций.