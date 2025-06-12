AP: США намерены эвакуировать из Ирака часть сотрудников своего посольства

Госдепартамент США планирует эвакуировать из Ирака неключевых сотрудников посольства в Багдаде вследствие угрозы дестабилизации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.
Они утверждают, что состав дипмиссии уже сократился. В связи с этим решение о вывозе коснётся только незначительного числа сотрудников.
Ведомство также собирается позволить добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт той части персонала, которая не задействована в оперативной работе посольств в этих странах. Кроме того, о готовности поддержать возможную эвакуацию сотрудников из Ирака заявил Пентагон.
Авторы публикации поясняют, что опасность обострения в регионе связана с тем, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе не приносят результатов. В статье подчёркивается, что в ближайшее время Совет управляющих МАГАТЭ может проголосовать за осуждение Тегерана. По мнению авторов AP, это может стать началом к восстановлению антииранских санкций.
Напомним, 3 июня портал Axios написал, что Иран готов заключить соглашение с США, касающееся организации регионального консорциума по обогащению урана. Журналисты уточнили, что условием Тегерана является его нахождение на иранской территории.