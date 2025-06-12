Bloomberg: ЕС может ввести санкции против двух банков КНР за торговлю с РФ

Два небольших региональных банка Китая рискуют попасть в список учреждений, которые якобы оказывали помощь России, совершая операции в обход санкций Евросоюза. Организациям могут запретить проводить любые транзакции, сообщает Bloomberg.
Согласно уточнению, оба банка располагаются вблизи границы Китая с Россией. Вскоре финансовые институты могут прекратить с ними сотрудничество. По данным документа, кредитные организации якобы помогали РФ, обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование.
«Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих торговых ограничений блока», — сказано в тексте.
Между тем, очередные санкции планируют ввести и против России. Министр финансов Скотт Бессент предупредил Конгресс США о последствиях такого решения.