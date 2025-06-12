Bloomberg: ЕС может ввести санкции против двух банков КНР за торговлю с РФ

Согласно уточнению, оба банка располагаются вблизи границы Китая с Россией. Вскоре финансовые институты могут прекратить с ними сотрудничество. По данным документа, кредитные организации якобы помогали РФ, обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование.